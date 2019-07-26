В Китае арестовали мошенников, подделывающих формы английских клубов

Крупная партия оценивалась в два миллиарда долларов

Форма Манчестер Юнайтед. Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"

Полиция Шанхая задержала шесть человек по обвинению в выпуске и продаже поддельных форм команд Английской Премьер-Лиги. Общая сумма арестованной контрафактной партии равна более двух миллиардов долларов. По данным источника, было изъято порядка 30 тысяч футболок с эмблемами различных английских клубов.

Отмечается, что контрафактная продукция реализовывалась через интернет площадки. Футболки пользовались спросом, а их продажи выросли в преддверии матча между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур", который состоялся в Шанхае.

Сами футболки приобретались в провинции Гуанчжоу по стоимости менее четырех долларов за штуку, а затем реализовывались по более высокой цене под видом оригинальной продукции.

Кстати, избежавший позора в Украине футболист переходит в "Манчестер Юнайтед" за 75 млн евро. Английский "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения о переходе полузащитника итальянского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Ранее мы писали, что самый дорогой трансфер "Шахтера" не прижился в Англии: его могут отправить в Турцию. "Галатасарай" планирует арендовать у "Манчестер Юнайтед" Фреда.

Смотрите поединок чемпионата Англии "Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед":

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