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В клубе Лунина начался бунт против главного тренера

13 сентября, 09:54

Болельщики и руководство "Реала" недовольны Зиданом

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан / Фото: AFP

У главного тренера мадридского "Реала" начались большие проблемы в клубе. Руководство и болельщики изменили свою позицию относительно французского специалиста.Ранее Зидан вновь поругался с президентом – Флорентино Пересом.

Отмечается, что отныне у Зидана нет неограниченного кредита доверия в клубе, а болельщики уже требуют, чтобы наставник поменял свое отношение к футболистам. На это повлияли плохие результаты, некоторые тактические и технические решения, а также сомнения по поводу формирования состава.

Многие недовольны тем, что Зинедин позволил уйти из клуба Маркосу Льоренте, Серхио Регилону, Дани Себальосу и Кейлору Навасу. Специалиста винят также в недостаточном доверии к Винисиусу Жуниору.

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Сообщается, что боссы клуба были очень злы на Зидана из-за поражения со счетом 3:7 в матче Международного кубка чемпионов с мадридским "Атлетико".

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После возвращения Зидана в марте 2019 года "Реал" одержал шесть побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Руководство "сливочных" рассматривает такие результаты как неудовлетворительные.

Ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал будущее в клубе украинского вратаря Андрея Лунина. По его словам, ситуация с игроком разрешится после прибытия команды в Мадрид.

В последнем туре чемпионата Испании "Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом".

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чемпионат Испании Реал Мадрид Зинедин Зидан

Источник: AS.com

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