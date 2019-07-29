В Корее собираются судиться с "Ювентусом" из-за Роналду

Организаторы товарищеского матча между "Ювентусом" и сборной звезд южнокорейской К-Лиги, который состоялся в Сеуле, могут подать в суд на итальянский клуб. Как сообщает Corriere dello Sport, причиной для этого послужило то, что на поле так и не появился нападающий Криштиану Роналду.
В условиях проведения матча был прописан выход португальского футболиста на поле, однако тот остался в запасе. После игры "Ювентус" сообщил, что Роналду не мог принимать участия во игре из-за мышечных проблем.
В итоге матч "Ювентуса" и сборной звёзд южнокорейской К-Лиги завершился вничью – 3:3. После игры руководство корейской лиги пришлось принести болельщикам извинения за то, что в матче не принял участие Роналду.
Ранее сообщалось, что в рейтинге спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram первое место в списке с солидным отрывом занял Роналду. Рекламный пост Криштиану в его аккаунте стоит почти миллион долларов. Интересно, что Роналду является самым популярным человеком в этой социальной сети. У португальца 177 млн подписчиков.
Также мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.
Смотрите, как Роналду отрывался в отпуске
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