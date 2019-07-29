Криштиану Роналду попал в скандал / Фото: AFP

В Корее собираются судиться с "Ювентусом" из-за Роналду https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d3/edc/0eb/5d3edc0eb3dc4.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d3/edc/0eb/5d3edc0eb3dc4.jpg 2019-07-29T14:45:00+03:00 Футбол Лидер итальянского клуба пропустил товарищеский матч со сборной звезд

Организаторы товарищеского матча между "Ювентусом" и сборной звезд южнокорейской К-Лиги, который состоялся в Сеуле, могут подать в суд на итальянский клуб. Как сообщает Corriere dello Sport, причиной для этого послужило то, что на поле так и не появился нападающий Криштиану Роналду.

В условиях проведения матча был прописан выход португальского футболиста на поле, однако тот остался в запасе. После игры "Ювентус" сообщил, что Роналду не мог принимать участия во игре из-за мышечных проблем.

В итоге матч "Ювентуса" и сборной звёзд южнокорейской К-Лиги завершился вничью – 3:3. После игры руководство корейской лиги пришлось принести болельщикам извинения за то, что в матче не принял участие Роналду.

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Ранее сообщалось, что в рейтинге спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram первое место в списке с солидным отрывом занял Роналду. Рекламный пост Криштиану в его аккаунте стоит почти миллион долларов. Интересно, что Роналду является самым популярным человеком в этой социальной сети. У португальца 177 млн подписчиков.

Также мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.

Смотрите, как Роналду отрывался в отпуске

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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