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В Мадриде устроят массовую чистку: клуб украинца Лунина готов избавиться от шестерых футболистов

20 апреля, 16:54

Максим Перепелица

"Реал" планирует заработать более 120 миллионов евро на новых игроков

Мадридский "Реал" планирует устроить летом распродажу футболистов, не вписывающихся в планы главного тренера команды француза Зинедина Зидана, чтобы выручить деньги для собственных приобретений, сообщает As. По информации издания, в список на продажу вошли валлиец Гарет Бйэл, колумбиец Хамес Родригес, доминиканец Мариано Диас, а также испанцы Лукас Васкес, Начо Фернандес и Альваро Одриосола.

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Продажи всех этих футболистах позволят выручить "королевскому клубу" порядка 120 миллионов евро, а также серьезно разгрузить зарплатную ведомость. Главными трансферными целями мадридцев на ближайшие два года являются французский полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, а также форварды "ПСЖ" и дортмундской "Боруссии" Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

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Кстати, власти Мадейры раскритиковали Роналду за тренировки во время коронавируса. Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, находящийся сейчас на Мадейре, возмутил местные власти своими активными тренировками.

Смотрите, как Неймар развлекается на карантине:

Видео: Instagram

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чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: AS.com

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