В первом матче тура чемпионата Германии "Герта" в берлинском дерби разгромила "Унион"

Все мячи хозяева забили во втором тайме и поднялись на десятое место

Второй "карантинный" тур немецкой Бундеслиги без зрителей открылся в пятницу вечером столичным дерби. На "Олимпиаштадионе" сошлись "Герта" и "Унион Берлин". Читайте прогноз, расписание и результаты 27 тура чемпионата Германии.

Букмекеры отдавали небольшое преимущество хозяевам, ведь соперники занимали соседние места в турнирной таблице: 11-е и 12-е. Но в итоге получился форменный разгром. Правда, учинила его "Герта" более скромному сопернику уже во втором тайме.

Боснийскому бомбардиру Ведаду Ибишевичу удалось распечатать ворота "Униона" на 51-й минуте. А вскоре его партнер по атаке бельгиец Доди Лукебакио (на фото) удвоил преимущество хозяев. На 61-й минуте молодой бразильский форвард Матеус Кунья отправил третий мяч в сетку ворот поляка Рафала Гикевича, а на 77-й бельгийский защитник Дедрик Боята – четвертый.

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За весь матч гости не нанесли ни одного удара в створ владений норвежского кипера Руне Ярстейна, тогда как сами игроки "Герты" семь раз били в рамку и столько же – мимо. Так что счет 4:0 – вполне закономерный.

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