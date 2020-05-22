"Бавария" – "Айнтрахт": онлайн-трансляция матча Бундеслиги

23 мая в матче 27 тура чемпионата Германии состоится поединок лидера Бундеслиги "Баварии" против одного из "середняков" – "Айнтрахта". Стартовый свисток на пустой "Альянц Арене" прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, а мы проведем онлайн-трансляцию матча с комментариями ключевых моментов игры, яркими фото и видео-повторами голов.

"Бавария" – "Айнтрахт"

Этот матч станет для "Баварии" первым домашним за два с половиной месяца, виной тому карантин. Интересно, что мюнхенский клуб не проигрывает уже 12 игр кряду, последнее поражение датировано началом января. И в этой феноменальной серии из 12 матчей последние пять игр – это сухие победы с общим счетом 14:0!

Смотрите ТОП-10 самых красивых голов "Баварии" за последние 10 лет:

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"Бавария" – "Айнтрахт": сравнение составов. "Бавария" – самая дорогая команда Бундеслиги. Оценочная трансферная стоимость всех футболистов в составе мюнхенского клуба – 756 миллионов евро. А игроки "Айнтрахта" оценены в 179 миллионов, т.е. в четыре раза дешевле.

Самый дорогой футболист, который может выйти на поле сегодня – полузащитник "Баварии" Серж Гнабри, ценник на которого установлен на уровне 72 миллионов евро.

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"Бавария" – "Айнтрахт": положение в чемпионате. "Бавария" занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги и опережает ближайшего преследователя, дортмундскую "Боруссию", на 4 очка. В свою очередь, "Айнтрахт" идет на 13-м месте и едва ли сможет побороться за что-то большее, чем сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Германии.

"Бавария" – "Айнтрахт": прогноз на матч. "Бавария" – большой фаворит встречи. Коэффициент на победу хозяев поля составляет всего 1.16, а ставку на победу гостей можно сделать с котировкой 15.50, на ничью – 9.00.

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Таким образом, аналитики букмекерских контор установили такую вероятность результата матча: победа "Баварии" 83 процента, ничья 11 процентов, победа "Айнтрахта" 6 процентов.

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В предыдущем туре чемпионата Германии было забито 27 голов, в среднем получается три мяча за игру. Эксперты уверены, что и в матче "Бавария" – "Айнтрахт" зрители у экранов увидят три или более мяча. Коэффициент на это всего 1.25 (вероятность – 76 процентов).

Самые вероятные авторы голов в составе "Баварии":

Роберт Левандовски – 1.32 (коэффициент на "забьет гол")

Серж Гнабри – 1.82

Томас Мюллер – 2.20

Кингсли Коман – 2.80

Тьяго Алькантара – 4.50

Возможные авторы голов в составе "Айнтрахта":

Андре Силва – 5.50

Филип Костич – 7.00

Мартин Хинтереггер – 9.00

Ориентировочные расстановки команд по версии болельщиков:

"Бавария" – "Айнтрахт": где смотреть трансляцию. Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv (в подписке). На следующий день утром в 07:30 можно посмотреть повтор на канале "Футбол 2", также матч будет показан еще раз в понедельник, 25 мая, в 17:50 на канале "Футбол 1".

Отметим, что "Бавария" продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала мюнхенский клуб на выезде разгромил "Челси". Все голы того матча в обзоре:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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