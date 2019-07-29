В поисках экстремальных ощущений: фанат "Барселоны" явился на трибуну "Реала" и попал под раздачу

Во время товарищеского матча между мадридскими "Реалом" и "Атлетико" на трибуне с фанатами "Королевского клуба" появился неизвестный с футболкой "Барселоны" в руках. Он начал размахивать майкой и провоцировать болельщиков, а те в ответ забросали его всем, что попадалось под руку. Довольный поклонник "Барселоны" прошел вдоль всего сектора и самовольно его покинул, избежав тем самым рукоприкладства со стороны оппонентов, хотя сине-гранатовую футболку у него все же отобрали.
Ране мы писали, что новичок "Реала" прибыл в расположение команды с семью килограммами лишнего веса. Эден Азар еще не скинул половину этого веса. Именно плохой физической формой объясняют невнятную игру Азара в первых матчах за "Реал".
Отметим, что полузащитник "Реала" Гарет Бейл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб "Цзянсу Сунин", сообщает The Sun. У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.
Кстати, тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков ради покупки чемпиона мира. Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
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