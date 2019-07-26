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Тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков, ради покупки чемпиона мира

26 июля, 23:06

Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед"

Сейчас Андрей Лунин тренируется с "Реалом"
Сейчас Андрей Лунин тренируется с "Реалом". Фото: Instagram

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет избавиться от семи игроков клуба. После громких трансферов этого лета команде из столицы Испании нужно упорядочить свои финансы в соответствии с правилами финансового фэйр-плей.

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Команда уже заработала 115 миллионов, продав или отдав в аренду Маркоса Льоренте, Дани Себальоса, Матео Ковачича, Серхио Регилона, Рауля де Томаса, Тео Эрнандеса, Мартина Эдегора и Люку Зидана. Но этого недостаточно в связи с потенциальной покупкой Поля Погба, нужно заработать на трансферах еще 200 миллионов евро.

Зидан дал понять, что в сезоне 2019/2020 не рассчитывает на Андрея Лунина, Хесуса Вальехо, Лукаса Васкеса, Мариано Диаса, Хамеса Родригеса, Борху Майораля и Гарета Бэйла. Также клубу не нужен и Кейлор Навас, но футболист не спешит покидать мадрид поэтому клубу приходится искать новый коллектив для Андрея Лунина.

Ранее мы писали, что "Реал" даром отдает самого дорогого футболиста мира. Мадридский клуб, в свое время уплативший за Бейла 100 миллионов евро, теперь отпускает его бесплатно.

Также был озвучен новый вариант для Андрея Лунина: его зовет в свой клуб легендарный Роналдо. "Реал" готов отдать украинца в аренду своей бывшей звезде – бразильцу, дважды выигрывавшему "Золотой мяч"

Смотрите поединок Лиги чемпионов "Реал" – "Аякс":

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Тег чемпионат Испании, Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Андрей Лунин

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Источник:

Marca

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