Тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков, ради покупки чемпиона мира
Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет избавиться от семи игроков клуба. После громких трансферов этого лета команде из столицы Испании нужно упорядочить свои финансы в соответствии с правилами финансового фэйр-плей.
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Команда уже заработала 115 миллионов, продав или отдав в аренду Маркоса Льоренте, Дани Себальоса, Матео Ковачича, Серхио Регилона, Рауля де Томаса, Тео Эрнандеса, Мартина Эдегора и Люку Зидана. Но этого недостаточно в связи с потенциальной покупкой Поля Погба, нужно заработать на трансферах еще 200 миллионов евро.
Зидан дал понять, что в сезоне 2019/2020 не рассчитывает на Андрея Лунина, Хесуса Вальехо, Лукаса Васкеса, Мариано Диаса, Хамеса Родригеса, Борху Майораля и Гарета Бэйла. Также клубу не нужен и Кейлор Навас, но футболист не спешит покидать мадрид поэтому клубу приходится искать новый коллектив для Андрея Лунина.
Ранее мы писали, что "Реал" даром отдает самого дорогого футболиста мира. Мадридский клуб, в свое время уплативший за Бейла 100 миллионов евро, теперь отпускает его бесплатно.
Также был озвучен новый вариант для Андрея Лунина: его зовет в свой клуб легендарный Роналдо. "Реал" готов отдать украинца в аренду своей бывшей звезде – бразильцу, дважды выигрывавшему "Золотой мяч"
Смотрите поединок Лиги чемпионов "Реал" – "Аякс":
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