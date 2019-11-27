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В "ПСЖ" определили судьбу главной звезды французского чемпионата

27 ноября, 19:10

Килиан Мбаппе не уйдет из "ПСЖ" в ближайшее время

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото: AFP

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Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо выразил уверенность, что форвард Килиан Мбаппе останется в команде.

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"Ситуация с контрактом Мбаппе? Мы продвигаемся медленно, но мы продвигаемся. Он на 100 процентов останется в "ПСЖ". Мбаппе на 100 процентов игрок "ПСЖ". Он здесь, а остальное не имеет значения", – отметил Леонардо.

Напомним, контрактное соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в восьми матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Также на счету форварда четыре гола и одна голевая передача в четырех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Как мы писали ранее, у шейхов "ПСЖ" нет денег на новый контракт с Мбаппе. Ожидается, что чемпион мира-2018 покинет ряды парижан по окончании сезона-2019/20.

Также мы рассказывали, "Реал" согласился заплатить за Мбаппе "ПСЖ" рекордные 400 миллионов евро. Королевская компенсация за 20-летнего форварда, согласитесь!

Смотрите, как забивает Мбаппе

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чемпионат Франции псж Килиан Мбаппе

Источник: Marca

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