Двадцать Цыганковых за черепашку-ниндзя: названа сумма трансфера века в футболе

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

Мадридский "Реал" готов заплатить рекордную в истории футбола сумму за французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщил Le Parisien. За трансфер 20-летнего форварда сборной Франции Мбаппе, который на днях разревелся из-за гола, "Реал" намерен предложить "ПСЖ" королевскую компенсацию – 400 млн евро!

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На данный момент самым дорогим трансфером всех времен в футболе является переход бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ", который был осуществлен за 222 млн евро. Правда, дорогущее приобретение так и не помогло французскому клубу-гранду разжиться европейскими трофеями.

Смотрите, как забивает Мбаппе

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Напомним, что самым дорогим украинским футболистом на текущий момент портал Transfermarkt считает Александра Зинченко из "МанСити", оценивая его в 30 млн евро. За ним идут Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков (по 20 млн). Получается, за одного Мбаппе "Реал" намерен выложить сумму, которой хватило бы на 20 Цыганковых!

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Отметим, что контрактное соглашение Мбаппе с "ПСЖ" рассчитано до лета 2022 года. В нынешнем чемпионате Франции игрок провел 7 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Как мы писали ранее, у шейхов "ПСЖ" нет денег на новый контракт с Мбаппе. Ожидается, что чемпион мира-2018 покинет ряды парижан по окончании сезона-2019/20.

Добавим, что за Килианом Мбаппе давно закрепилось прозвище Донателло – из-за схожести с одноименным черепашкой-ниндзя. Однажды игроки "ПСЖ" даже потроллили нападающего, преподнеся ему подарочную коробку, внутри которой оказалась маска черепашки.

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