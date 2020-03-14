В России болельщикам меряют температуру у стадиона, а прессу не пускают к футболистам

Россия пока не решается и не отменяет матчи чемпионата страны по футболу, несмотря на 47 подтвержденных случаев заражения коронавирусом на ее территории. Однако в преддверии матча 22-го тура местной Премьер-Лиги на стадионах были усилены меры безопасности. Ранее мы сообщали, что из топ-лиг Европы последней сдалась Германия: матчи ближайшего тура Бундеслиги отменили, а чемпионат остановят.

На "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге перед матчем "Зенит" – "Урал" в связи с угрозой распространения коронавируса при входе на стадион болельщикам измеряли температуру, и если она оказывалась выше нормы, людей не пускали на трибуны. Стюарды работали в медицинских масках. Также "Зенит" ограничил доступ прессы в спортивную зону во время и после матча. А на 17 марта в РПЛ намечено совещание, на котором, скорее всего, и решат прервать сезон из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы писали, что ФИФА призывает отложить международные матчи в марте и апреле и разрешила не отпускать футболистов в сборные.

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