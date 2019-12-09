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В России не уверены, что смогут сыграть на чемпионате мира под своим флагом

9 декабря, 13:42

Вячеслав Колосков заверил, что Россия не лишится матчей Евро

Вячеслав Колосков

Вячеслав Колосков / Фото: Getty Images

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал новость об отстранении России от участия в крупных международных соревнований на четыре года исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Ранее мы писали, что WADA дала России шанс избежать отстранения от Олимпиады.

"Поедем ли мы на чемпионат мира по футболу под своим флагом? Туда надо еще выйти, а по поводу отбора сказать ничего не могу – реакции ФИФА еще нет. На эту тему надо рассуждать аккуратно, но я твердо убеждён, что футбола эти запреты не коснутся. А на чемпионате Европы по футболу мы точно выступим под своим флагом", – сказал Колосков.

Ранее сообщалось, что запрет ВАДА коснется крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Что интересно, недавно хакеры, "связанные с правительством России", пытались взломать 16 антидопинговых агентств. По данным Microsoft, большинство атак не были успешными.

Смотрите также сюжет, как до футболистов из сборной России докатился допинговый скандал

Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

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допинг ВАДА WADA Вячеслав Колосков российские спортсмены

Источник: Чемпионат

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