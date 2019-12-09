Антидопинговое агентство дало России шанс избежать отстранения от Олимпийских игр

Судьбу российского спорта на несколько лет вперед решат в понедельник, 9 декабря

Россияне нахимичили с допинг-пробами

Сегодня Исполком Всемирного андидопингового агентства (WADA) на заседании в швейцарской Лозанне примет решение об участи российского спорта на ближайшие годы. Напомним, россиян обвинили в махинациях с допинг-пробами в московской лаборатории. В ноябре WADA предложило отстранить Россию от международного спорта на четыре года, то есть, от участия в двух Олимпийских играх и чемпионате мира по футболу.

WADA и МОК считают, что допинг в России несколько лет существовал в режиме государственной системы. В субботу в Лозанне состоялся саммит МОК, по итогам которого россиянам предложено путь к спасению – нужно сдать всю базу допинг-проб, начиная с 2012 года. "Предоставление полных данных обеспечит соблюдение справедливости, когда виновные будут должным образом наказаны, а новое невиновное поколение чистых российских спортсменов будет ограждено от подозрений", – говорится в заявлении МОК.

Напомним, в Московской лаборатории удалили часть данных о допинг-пробах.

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На данный момент видно, что Россия меняла базу, причем даже за несколько дней до передачи – вероятно, чтобы увести от наказания олимпийских чемпионов и не только. Исполкому WADA рекомендовано дисквалифицировать Россию за допинг в спорте на четыре года и забрать все турниры высокого уровня.

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