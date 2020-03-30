В Румынии умер вратарь, в игре с которым "Динамо" добыло особенную для Лобановского победу

У бывшего голкипера "Стяуа" Мартина Тудора не выдержало сердце. В 2001-м он пропустил четыре мяча от киевлян

Бывший румынский вратарь Мартин Тудор ушел из жизни в возрасте 43 лет, сообщает Digi Sport. Причиной смерти экс-футболиста стал инфаркт миокарда. Врачи спасти Мартина не сумели.

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Мартин Тудор выступал на родине на протяжении всей карьеры игрока, которая длилась с 1996 по 2010 год. Он защищал цвета "Стяуа", "ЧФР Клуж" и других клубов. Повесив бутсы на гвоздь, Мартин стал работать тренером вратарей. В этой роли он пробыл в ряде команд, последней из которых стал "Спортул". Без клубной работы экс-голкипер находился с прошлого года.

Мартин Тудор / Фото: Getty Images Реклама

Тудор известен как один из лучших вратарей "Стяуа" в первом десятилетии этого века. Первоначальное решение о завершении карьеры игрока он принял в 2008 году, однако спустя два года вернулся в футбол. В том же 2010 году Мартин окончательно повесил бутсы на гвоздь.

Отметим, что в 2001 году Тудор защищал ворота "Стяуа" в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против "Динамо" Валерия Лобановского, который бухарестцы проиграли 2:4. У киевлян дублем в той игре отличился Белькевич, еще по мячу забили Мелащенко и Идахор. Это была последняя выездная победа Лобановского-тренера в еврокубках.

Обзор матча "Стяуа" – "Динамо" (2:4) с участием Тудора

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