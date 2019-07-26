В США из-за кота чуть не сорвался футбольный матч

Животное помешало забить гол нападающему

В США из-за кота чуть не сорвался футбольный матч. Фото: Reuters

В четвертьфинальном матче Кубка лиг между "Реал Солт-Лейк" и "Тигрес", который состоялся на стадионе "Рио Тинто Стэдиум" и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей, произошел курьезный случай. На второй компенсированной к основному времени минуте на поле выбежал кот.

25 Лип 2019 р. о 4:07 PDT INSTAGRAM (@skysports)

В это время мексиканская команда проводила атаку, и животное едва в ней не поучаствовало, пробежав мимо французского нападающего Андре-Пьера Жиньяка во время его движения по флангу. После того как мяч ушел за пределы поля, кот удалился, не повлияв на результат матча. Кстати, пушистое животное не пострадало, а вот Жиньяк наверняка расстроился, ведь он имел шанс сравнять счет.

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