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В США из-за кота чуть не сорвался футбольный матч

26 июля, 20:57

Животное помешало забить гол нападающему

В США из-за кота чуть не сорвался футбольный матч
В США из-за кота чуть не сорвался футбольный матч. Фото: Reuters

В четвертьфинальном матче Кубка лиг между "Реал Солт-Лейк" и "Тигрес", который состоялся на стадионе "Рио Тинто Стэдиум" и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей, произошел курьезный случай. На второй компенсированной к основному времени минуте на поле выбежал кот.

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В это время мексиканская команда проводила атаку, и животное едва в ней не поучаствовало, пробежав мимо французского нападающего Андре-Пьера Жиньяка во время его движения по флангу. После того как мяч ушел за пределы поля, кот удалился, не повлияв на результат матча. Кстати, пушистое животное не пострадало, а вот Жиньяк наверняка расстроился, ведь он имел шанс сравнять счет.

Кстати, игрока "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича "клонировали": появилась невероятная сборная лучших футболистов всех времен. В состав команды своей мечты Златан Ибрагимович включил 11 Златанов. Тренером тоже хочет сделать себя

Кроме того, Ибрагимович покорил Америку: звездный швед стал лучшим футболистом года в MLS. Шведского форварда чествовали на церемонии награждения главных спортсменов года.

Смотрите лучшие голы Златана Ибрагимовича: 

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Тег видео, США, MLS

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Сегодня|Спорт

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