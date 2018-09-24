В свободную продажу поступили билеты на матч "Шахтер" – "МанСити" в Харькове

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Матч Лиги чемпионов пройдет 23 октября в Харькове

В первом матче ЛЧ &quot;горняки&quot; сыграли вничью с &quot;Хоффенхаймом&quot;. Фото AFP
В первом матче ЛЧ "горняки" сыграли вничью с "Хоффенхаймом". Фото AFP

В понедельник, 24 сентября, началась свободная продажа билетов на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Манчестер Сити". Подопечные Паулу Фонсеки примут чемпиона Англии 23 октября в Харькове на ОСК "Металлист". Начало поединка в 22:00.

Приобрести билеты можно:

  • в кассах стадиона (ежедневно с 10:00 до 19:00);
  • на shakhtar.com;
  • в мобильном приложении Shakhtar Tickets;
  • в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" от 150 до 6 000 гривен.

Напомним, что в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом". Поединок прошел в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 2:2. Интересно, что "горнякам" два раза пришлось отыгрываться. Голы забивали Исмаили и Майкон.

Ранее мы писали, что "Шахтер" начал прием заявок от стартапов: от криптовалюты до виртуальной реальности в спорте.

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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