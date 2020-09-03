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В учебнике истории для 11-го класса Шевченко ошибочно назвали игроком "Ювентуса"

3 сентября, 20:43

Олег Люлька Олег Люлька

Шева выступал за итальянский клуб, но это был не "Ювентус", а "Милан"

В учебнике всемирной истории для 11-го класса для заведений общего среднего образования, который рекомендован Министерством образования и науки Украины, допущена ошибка. Там указано, что один из лучших футболистов в истории Украины Андрей Шевченко выступал за "Ювентус", тогда как Шева играл за другой клуб Италии – "Милан", который является одним из самых ярых соперников "Юве" в Серии А.

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Учебник всемирной истории, в котором Андрей Шевченко ошибочно представлен в качестве игрока "Ювентуса", был выпущен в 2019-м издательством "Генеза" под авторством Татьяны Ладыченко.

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Отметим, что за время своей карьеры Андрей Шевченко выступал за "Милан" в период с 1999 по 2006 год, а также с 2008 по 2009 год. Именно будучи футболистом "Милана", он в 2004-м завоевал "Золотой мяч" – приз лучшему футболисту мира.

Ранее мы писали, что приму украинского тенниса Свитолину организаторы турнира во Франции назвали россиянкой. Пресс-службе турнира на неточность указали болельщики и сама Элина, после чего ошибка была исправлена.

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школа учебники ошибка Андрей Шевченко история

Источник: Сегодня|Спорт

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