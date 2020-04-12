Оригинальный вариант: в УЕФА определились, когда доиграют еврокубки нынешнего сезона

Пока практически все спортивные мероприятия в мире приостановлены из-за эпидемии коронавируса, организаторы размышляют, когда же им удастся вновь вернуться к жизни. Боссы европейского футбола, похоже, определились, когда завершат Лигу чемпионов и Лигу Европы сезона 2019/2020. Тем временем в Англии придумали, как доиграть футбольный чемпионат, – даже со зрителями на трибунах.

По сообщению британского издания Daily Mirror, УЕФА решил сначала предоставить шанс странам завершить национальные чемпионаты в Европе, а затем уже взяться за еврокубки. В частности провести оставшиеся матчи еврокубков в августе. Причем в крайне интенсивном ритме – в течение трех недель, когда клубы уже не будут заняты внутренними чемпионатами.

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На данный момент планируется, что национальные турниры смогут вновь играть в конце мая или в самом начале июне. Например, рестарт чемпионата Испании ожидается 29 мая, причем есть вариант, когда все матчи будут играть на Канарских островах. Примерно в это же время собирается вернуться и английская Премьер-лига.

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