В украинском футболе – первая отставка после карантина: не повезло иностранцу

После трех поражений кряду "Львов" расстался с Егише Меликяном. Ушел и весь его штаб

В украинской футбольной Премьер-лиге зафиксирована первая тренерская отставка после паузы, связанной с коронавирусом. ФК "Львов", занимающий предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины, заявил о расставании с армянским наставником Егише Меликяном.

Реклама

Читайте также: "Заря" обыграла "Десну" и продолжает борьбу с "Динамо" за путевку в Лигу чемпионов

Как заявили в ФК "Львов", у 40-летнего армянина истек контракт со львовским клубом. Его не стали продлевать. Вместе с Меликяном команду покинул и его тренерский штаб.

Реклама Егише Меликян / Фото: Канал Футбол

Напомним, что Меликян возглавил "Львов" в октябре 2019 года,сменив на тренерском посту Владимира Мазяра. Под руководством армянина команда одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

После выхода из карантина "Львов" сыграл вничью с "Ворсклой", после чего проиграл три матча кряду, оказавшись на грани вылета в Первую лигу – это, вероятно, и стало причиной, по которой контракт "Львова" и Меликяна не был продлен.

Смотрите, как в последнем матче под руководством Меликяна "Львов" проиграл "Мариуполю" (0:3)

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама