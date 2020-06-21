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В украинском футболе – первая отставка после карантина: не повезло иностранцу

21 июня, 22:02

Олег Люлька Олег Люлька

После трех поражений кряду "Львов" расстался с Егише Меликяном. Ушел и весь его штаб

В украинской футбольной Премьер-лиге зафиксирована первая тренерская отставка после паузы, связанной с коронавирусом. ФК "Львов", занимающий предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины, заявил о расставании с армянским наставником Егише Меликяном.

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Как заявили в ФК "Львов", у 40-летнего армянина истек контракт со львовским клубом. Его не стали продлевать. Вместе с Меликяном команду покинул и его тренерский штаб.

Егише Меликян
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Егише Меликян / Фото: Канал Футбол

Напомним, что Меликян возглавил "Львов" в октябре 2019 года,сменив на тренерском посту Владимира Мазяра. Под руководством армянина команда одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

После выхода из карантина "Львов" сыграл вничью с "Ворсклой", после чего проиграл три матча кряду, оказавшись на грани вылета в Первую лигу – это, вероятно, и стало причиной, по которой контракт "Львова" и Меликяна не был продлен.

Смотрите, как в последнем матче под руководством Меликяна "Львов" проиграл "Мариуполю" (0:3)

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отставка тренер чемпионат Украины ФК Львов Егише Меликян

Источник: Официальный сайт ФК "Львов"

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