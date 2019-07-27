В УПЛ высказались относительно клубов, которые отказались от единого телепула

Организация прокомментировала сложившуюся ситуацию с телетрансляциями

Руководство украинской Премьер-лиги выступило с заявлением относительно ситуации с передачей медиа-прав на показ матчей чемпионата Украины. Таким образом, УПЛ не планирует вводить дисциплинарные санкции против "Динамо", "Зари", "Днепра-1" и "Десны" из-за отказа от единого телепула под каналами "Футбол 1/2" и собирается продолжить переговоры.

"УПЛ намерена избежать эскалации ситуации, которая сложилась, не допустить возникновения новых конфликтных или скандальных ситуаций. Футбол должен быть на первом месте, чемпионат должен происходить спокойно. Поэтому УПЛ на данный момент не намерена ставить вопрос о внедрении дисциплинарных санкций в отношении клубов, которые отказываются сотрудничать с официальным заказчиком, а официальный вещатель пытаться получить доступ на стадионы этих клубов против их воли. Премьер-лига хочет вынести за пределы спортивного футбольного соревнования и продолжать искать выход из нее путем консультаций и переговоров и другими цивилизованными способами", - отмечается в заявлении УПЛ.

Также было решено не увеличивать количество команд в следующем сезоне дол 14. Зато через год в Премьер-лиге будет играть уже 16 команд. Почему команды отказались от расширения в следующем сезоне ранее рассказал гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.

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