В ушах, в носу и в губе: топ-5 любителей сережек в мировом спорте среди мужчин

"Сегодня" собрали самых колоритных "носителей" сережек – от Диего Марадоны до Криштиану Роналду

Деннис Родман. Фото: Getty Images

Среди звезд мужского спорта числится немало поклонников сережек. "Сегодня" составили свою топ-пятерку, в которой нашлось место бунтарю Андре Агасси, пионеру моды Дэвиду Бекхэму, имиджмейкеру Роналду – и не только!

ВНЕ ДРЕСС-КОДА. Свой путь к славе Андре Агасси начинал длинноволосым и с треугольной серьгой в ухе – протест всем правилам пуританского Уимблдона.

"ДРУЗЬЯ" ДИЕГО. У Марадоны два бриллианта в левом ухе и один в правом. Непринужденности, с которой легенда футбола носит камни, стоит поучиться.

ПЕРЕБОР ДЕННИСА. Король эпатажа Родман не ограничился мочками ушей, проколов также нос и губу: он никогда не боялся ни боли, ни общественного мнения.

ПРИМЕР БЕКСА. Именно главный метросексуал всех времен ввел моду среди мужчин на квадратные (его любимая модель) бриллианты-гвоздики в ушах.

ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ. Неотъемлемая часть имиджа Роналду – серьги-гвоздики с крупными алмазами, гармонично вписывающиеся в глянцевые луки Кришти.

Как сообщалось ранее, "упился или унюхался": Марадона пригласил на встречу смертельно больного футболиста, а сам не явился. Аргентинский футболист заставил ждать его почти неделю, но так и не встретился с Риксеном.

Также мы писали, что Роналду не жалеет денег в отпуске: футболист оставил полмиллиона "чаевых". Звездный португалец из "Ювентуса" был впечатлен уровнем сервиса на греческом курорте.

Смотрите, как развлекается в отпуске Криштиану Роналду

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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