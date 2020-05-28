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Футбол по-новому: болельщики будут поддержать свои команды с помощью Zoom

28 мая, 14:23

Олег Люлька Олег Люлька

В Дании придумали, как оставить фанатов частью матчей даже в условиях пандемии

В четверг, 28 мая, после паузы, связанной с коронавирусом, возобновляется чемпионат Дании по футболу. В первом "карантинном" матче при пустых трибунах встретятся "Орхус" и "Раннерс". Как стало известно, во время игры болельщики смогут поддержать команды с помощью Zoom.

Как сообщает BBC, футболисты датских команд смогут увидеть и услышать болельщиков. На стадионе "Орхуса" было установлено три экрана общей площадью около 120 квадратных метров, которые имитируют присутствие фанатов. Два экрана отведены болельщикам команд, третий – нейтральным болельщикам. Всего на матч было реализовано около 10 тысяч бесплатных виртуальных билетов.

Одновременно на экране стадиона в Орхусе будут появляться по 200 фанатов. За поведением болельщиков будут следить модераторы.

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Стадион команды "Орхус" (Дания)

Стадион команды "Орхус" (Дания) / Фото: Getty Images

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Ранее мы рассказывали о скандале в Южной Корее: там на матче футболистов вместо болельщиков поддерживали секс-куклы. Оригинальный саппорт на трибунах обошелся "Сеулу" в 81 тысячу долларов штрафа.

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Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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болельщики чемпионат Дании Zoom Орхус Раннерс

Источник: BBC

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