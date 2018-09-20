"Шахтер" в Запорожье проведет открытый отбор детей в свою академию

3 октября на "Славутич-Арене" в Запорожье состоится Talent Day от "Шахтера". Принять участие в нем смогут мальчики 2005 и 2006 года рождения. Всего 96 детей продемонстрируют свои футбольные таланты в рамках однодневных соревнований в присутствии селекционеров Академии ФК "Шахтер". Самые способные ребята будут приглашены на просмотр.

Начало регистрации – в 13:00, старт соревнований – в 14:00. При себе участникам необходимо иметь свидетельство о рождении и экипировку (футболка, шорты, спортивная обувь, гетры, щитки). Предварительная регистрация доступна по адресу shtd.mbsoccerevents.com. Партнер мероприятия – школа "Мастер мяча".

Ранее Shakhtar Social провел Talent Day в Харькове, Львове, Мариуполе и Черновцах. В июле по результатам мариупольского отбора в Академию "Шахтера" был принят 13-летний Максим Деркач из Черноморска (Одесская область), ныне тренирующийся с командой U14.

Напомним, что Shakhtar Social – некоммерческий фонд, созданный "Шахтером" для реализации социальных проектов и развития массового детского футбола в Украине. Его задачи – популяризировать здоровый образ жизни, формировать правильные ценности и создавать равные возможности для всех, кто любит футбол и занимается им.