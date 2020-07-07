В запорожском клубе 13 заразившихся коронавирусом – еще два матча команды перенесены

Профессиональная футбольная лига по просьбе запорожского "Металлурга" перенесла еще два матча команды в связи со вспышкой коронавируса внутри коллектива. Таким образом, матчи "Металлурга" в 23-м и 24-м турах Первой против "Черкащины" и "Горняк-Спорт", которые должны были состояться 10-го и 15-го июля соответственно, были перенесено на более поздний срок, сообщается на официальном сайте ПФЛ.

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Напомним, в связи с выявлением у 13 игроков "Металлурга" заболевания COVID-19, команда отправлена ​​на 14-дневную самоизоляцию под наблюдением врачей, а их матч 22 тура против "Руха" перенесено на более поздний срок. 16 июля футболисты проведут еще одно обследование на коронавирус.

"К сожалению, у 13 игроков команды оказался положительный тест на коронавирус. Они сейчас находятся на самоизоляции, часть из них находится в больницах. Не потому, что им совсем плохо, просто некоторые из них приезжие и живут в общежитиях. Мы действуем согласно медицинского протокола – 14 дней самоизоляции для всех и наблюдение врачей для зараженных. Через 2-4 дня будут проведены дополнительные тесты, но пока новости неутешительные", – рассказал в интервью "Футбол NEWS" директор запорожского клуба Максим Лупашко.

Ранее мы писали, что Премьер-лига подтвердила исключение "Карпат", окончательное решение – за УАФ. Клуб из Львова из-за финансовых проблем не смог явиться на второй матч в Мариуполе.

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