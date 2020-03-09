Вацко: "Шахтеру" по силам пройти "Вольфсбург"

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился своими ожиданиями противостояния в 1/8 финала Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и донецким "Шахтером". Первый матч между командами состоится уже 12 марта в Вольфсбурге. Кстати, ранее мы писали, что лидер полузащиты "Шахтера" пропустит матч с "Вольфсбургом" в Лиге Европы из-за травмы.

- Как вы можете охарактеризовать нынешний "Вольфсбург"?

- Классическая команда современной Бундеслиги. Дисциплинирована, тактически грамотная, динамичная. Оливер Гласнер, возглавив "Вольфсбург" летом, декларировал желание играть в атакующий футбол. Но пока ему в этом плане далековато до совершенства.

- Кто по вашему мнению является лидером немецкой команды?

- "Вольфсбург" – команда без ярких звезд, именитых футболистов в составе. Важнейшим игроком я бы назвал Макса Арнолда – воспитанника клуба. Помню, когда он начинал карьеру, ему пророчили большое будущее в футболе. И хотя в суперзвезду Бундеслиги Арнолд не превратился, он существенно возмужал и стал более зрелым, солидным в игре в игре солидности. Очень интересный парень Ксавер Шлагер, который летом перешел из Зальцбурга. Его называют одним из самых больших талантов австрийского футбола. Травма голеностопа в начале сезона немного выбила его из ритма, этот атакующий полузащитник способен делать разницу на поле. Ну и, конечно, сейчас каждый выделит в "Вольфсбурге" лучшего бомбардира команды Яна Вегхорста.

Смотрите, как "Вольфсбург" играет в Лиге Европы:

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- Как вы оцениваете работы нынешнего главного тренера?

- У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Гласнер для футбольной Германии – ноунейм, только летом пришедший в "Вольфсбург". Он сделал себе имя, успешно работая с австрийским ЛАСК. Но в Германии у него пока не всё так уж радужно. "Вольфсбург", если смотреть от начала сезона, не может похвастаться стабильной игрой и результатами. Наверное, это можно объяснить тем, что тренеру необходимо притереться к команде, к новому чемпионату, несомненно, более сложному, чем австрийский. Но Гласнер – тактически гибкий, не боится отходить от своих наработанных шаблонов. К примеру, отказался от любимой схемы игры 3-4-3, которая в Германии не принесла ожидаемых плодов, а, играя в 4 защитника, регулярно меняет сочетания в средней линии и в атаке: 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-4-1, 4-4-1-1, 4-4-2 либо с "ромбом" в центре поля, либо с двумя опорными. Это молодой тренер с современным взглядом на игру. Любит использовать прессинг, любит быстрые переходы из обороны в атаку и наоборот. Но в Германии сейчас, наверное, с другими взглядами тренеры и не работают.

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- Можно ли сказать, что главный козырь "Вольфсбурга" – это оборона?

- Я бы так не сказал. Команда сбалансированная. И уж точно без какого-то ярко выраженного оборонительного крена.

- В нападении "Вольфсбурга" играет Ваут Веггорст, рост которого почти 2 метра. Смогут ли защитники "Шахтера" сдеражать столь габаритного форварда?

- Смогут, или нет – покажет игра. Но со 100-процентной уверенностью можно сказать, что будут готовиться к этому непростому вызову. Ведь Вегхорст – тактически очень важен для построения игры "Вольфсбурга". Это не только типичный двухметровый таргетмэн, который молотит голы головой. Он здорово цепляется за мяч, хорошо подыгрывает партнерам, прекрасно и на удивительно, как для его телосложения, высокой скорости работает в прессинге. И, несомненно, Каштру со своим тренерским штабом будут всё это учитывать в своей подготовке к матчу.

- Как вы оцениваете шансы "Шахтера" в этом противостоянии?

- Я считаю, что "Шахтеру" вполне по силам пройти "Вольфсбург". Но очень важно избежать тех необъяснимых индивидуальных ошибок, которые мы видели в Лиссабоне. Немцы после такого точно не отпустят. Но я надеюсь игроки и тренеры Шахтера сделали правильные выводы.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" состоится в Харькове 19 марта на ОСК "Металлист". Билеты вы можете приобрести по ссылке.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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