"Валенсия" – "Барселона": "летучим мышам" прочат поражение с обилием голов

По прогнозам аналитиков, каталонцы добудут третью кряду победу при новом тренере Кике Сетьене

Лионель Месси / Фото: Getty Images

В субботнем матче с "Валенсией" "Барселона" добудет третью кряду победу под руководством нового тренера Кике Сетьена – такой прогноз аналитиков на центральный поединок 21-го тура чемпионата Испании. Онлайн Валенсия Барселона смотреть можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Прогноз на матч "Валенсия" – "Барселона" 25 января. Аналитики называют каталонцев большим фаворитом поединка. На их победу букмекерами установлен коэффициент 1.64, на ничью – 4.40, на победу "Валенсии" – 5.00. Иными словами, вероятность выигрыша матча каталонцами оценивается в 59 процентов, ничейного исхода – в 22 процента, а выигрыша хозяев поля – в 19 процентов. Где смотреть Валенсия Барселона онлайн: список трансляций

По прогнозам аналитиков, наиболее реальным счетом матча "Валенсия" – "Барселона" является победа каталонцев 2:1. Коэффициент на такой исход равен 8.30.

Стартовые составы "Валенсии" и "Барселоны"

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Лионель Месси 1.44 (коэффициент на гол)

Антуан Гризманн 1.90

Карлес Перес 2.00

Артуро Видаль 2.10

Анссумане Фати 2.20

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Турнирное положение перед игрой "Валенсия" – "Барселона". К матчу с "Валенсией" 25 января "Барселона" подошла в статусе лидера чемпионата Испании. Правда, первое место по итогам 20 туров каталонцы, набрав 43 очка, делят с "Реалом". Тогда как сегодняшний соперник "Барсы" "Валенсия" замыкает ТОП-7 Ла Лиги, имея в своем активе 31 турнирный пункт.

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