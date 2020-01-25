"Валенсия" – "Барселона": "летучим мышам" прочат поражение с обилием голов

В субботнем матче с "Валенсией" "Барселона" добудет третью кряду победу под руководством нового тренера Кике Сетьена – такой прогноз аналитиков на центральный поединок 21-го тура чемпионата Испании. Онлайн Валенсия Барселона смотреть можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.
Прогноз на матч "Валенсия" – "Барселона" 25 января. Аналитики называют каталонцев большим фаворитом поединка. На их победу букмекерами установлен коэффициент 1.64, на ничью – 4.40, на победу "Валенсии" – 5.00. Иными словами, вероятность выигрыша матча каталонцами оценивается в 59 процентов, ничейного исхода – в 22 процента, а выигрыша хозяев поля – в 19 процентов. Где смотреть Валенсия Барселона онлайн: список трансляций
По прогнозам аналитиков, наиболее реальным счетом матча "Валенсия" – "Барселона" является победа каталонцев 2:1. Коэффициент на такой исход равен 8.30.
Стартовые составы "Валенсии" и "Барселоны"
ТОП-5 претендентов на гол в матче "Валенсия" – "Барселона" 25 января
- Лионель Месси 1.44 (коэффициент на гол)
- Антуан Гризманн 1.90
- Карлес Перес 2.00
- Артуро Видаль 2.10
- Анссумане Фати 2.20
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Турнирное положение перед игрой "Валенсия" – "Барселона". К матчу с "Валенсией" 25 января "Барселона" подошла в статусе лидера чемпионата Испании. Правда, первое место по итогам 20 туров каталонцы, набрав 43 очка, делят с "Реалом". Тогда как сегодняшний соперник "Барсы" "Валенсия" замыкает ТОП-7 Ла Лиги, имея в своем активе 31 турнирный пункт.
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