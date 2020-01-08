"Валенсия" – "Реал": где смотреть матч за выход в финал Суперкубка Испании

Джидда. Болельщики на матче "Валенсия" - "Реал" / Фото: Reuters

Сегодня в Саудовской Аравии большой футбол! В гости приехали гранды испанского чемпионата – "Реал" и "Валенсия", которые принимают участие в розыгрыше Суперкубка Испании. Матч "Валенсия" – "Реал" – это первый полуфинал, во втором завтра сыграют "Барселона" и мадридский "Атлетико". Мы проводим онлайн трансляцию матча "Валенсия" – "Реал" с яркими фото из Джидды и поминутным комментарием игры.

Где смотреть матч "Валенсия" – "Реал":

Реклама

Матч ТВ (Россия)

Матч Футбол 1 (Россия)

Digi Sport 1 (Венгрия, Румыния)

Eleven Sports 1 (Польша, Португалия)

Kanal 9 (Швеция)

Nova Sports 1 (Кипр, Греция)

Sport 1 (Чехия, Словакия)

Sport TV1 (Словения)

SuperSport 2 (Албания)

Варзиш Спорт (Таджикистан)

Отметим, что ранее команды встречались между собой 185 раз и большое преимущество на стороне мадридского клуба. Так, "Валенсия" смогла одержать 48 побед, 39 раз команды играли вничью, а "Реал" побеждал 98 раз. Прогноз букмекеров на матч "Валенсия" – "Реал": аналитики и сегодня прогнозируют успех команды Зинедина Зидана.

В тренде 100 самых популярных украинских спортсменов: первый рейтинг 2020 года

Смотрите обзор матча, в котором "Реал" на выезде обыгрывает "Брюгге" в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама