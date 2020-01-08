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"Валенсия" – "Реал": где смотреть матч за выход в финал Суперкубка Испании

8 января, 20:34

Расписание трансляций первого полуфинала испанского Суперкубка "Валенсия" - "Реал"

Джидда. Болельщики на матче "Валенсия" - "Реал"

Джидда. Болельщики на матче "Валенсия" - "Реал" / Фото: Reuters

Сегодня в Саудовской Аравии большой футбол! В гости приехали гранды испанского чемпионата – "Реал" и "Валенсия", которые принимают участие в розыгрыше Суперкубка Испании. Матч "Валенсия" – "Реал" – это первый полуфинал, во втором завтра сыграют "Барселона" и мадридский "Атлетико". Мы проводим онлайн трансляцию матча "Валенсия" – "Реал" с яркими фото из Джидды и поминутным комментарием игры.

Где смотреть матч "Валенсия" – "Реал":

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  • Матч ТВ (Россия)
  • Матч Футбол 1 (Россия)
  • Digi Sport 1 (Венгрия, Румыния)
  • Eleven Sports 1 (Польша, Португалия)
  • Kanal 9 (Швеция)
  • Nova Sports 1 (Кипр, Греция)
  • Sport 1 (Чехия, Словакия)
  • Sport TV1 (Словения)
  • SuperSport 2 (Албания)
  • Варзиш Спорт (Таджикистан)

Отметим, что ранее команды встречались между собой 185 раз и большое преимущество на стороне мадридского клуба. Так, "Валенсия" смогла одержать 48 побед, 39 раз команды играли вничью, а "Реал" побеждал 98 раз. Прогноз букмекеров на матч "Валенсия" – "Реал": аналитики и сегодня прогнозируют успех команды Зинедина Зидана.

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Смотрите обзор матча, в котором "Реал" на выезде обыгрывает "Брюгге" в Лиге чемпионов:

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Валенсия Реал Мадрид где смотреть Суперкубок Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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