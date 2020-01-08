"Валенсия" – "Реал": онлайн полуфинала Суперкубка Испании

Все, что нужно знать о матче 1/2 финала - анонс, прогноз, поминутный комментарий игры и яркие фото из Саудовской Аравии

Сегодня в Саудовской Аравии состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании "Валенсия" – "Реал". Оба полуфинала и финал будут сыграны на арене "Король Абдалла Спортс Сити" в Джедде, вмещающей более 60 тысяч зрителей. Матч "Валенсия" – "Реал" начнется в 21:00 по киевскому времени, а мы проведем онлайн поединка с поминутным комментарием и яркими фото из Саудовской Аравии.

"Валенсия" – "Реал" анонс и прогноз

Обе команды подходят к поединку, имея внушительные серии матчей без поражений. Так, мадридский клуб не знает поражений уже 14 матчей кряду, в последний раз команда Зинедина Зидана терпела неудачу 19 октября (0:1 от "Мальорки"). А серия "Валенсии" составляет семь игр (последнее поражение – 23 ноября от "Бетиса").

В турнирной таблице чемпионата Испании после 19 туров "Реал" идет на втором месте (40 очков), отставая от лидирующей "Барселоны" лишь по дополнительным показателям. В свою очередь, "Валенсия" занимает шестое место (31 очко) и ведет борьбу за зону еврокубков.

В другом полуфинале Суперкубка Испании завтра сыграют "Барселона" и мадридский "Атлетико", а финал состоится в Джедде в воскресенье, 12 января. Кстати, испанские болельщики не горят желанием лететь на матч в Саудовскую Аравию. Как сообщает El Mundo, только 9% билетов (из 12 тысяч), выделенных для испанских болельщиков, были проданы.

"ВАЛЕНСИЯ" – "РЕАЛ": ПРОГНОЗ. Аналитики букмекерских контор считают команду Зинедина Зидана фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу "Реала" составляет 1.77, тогда как коэффициент на победу "Валенсии" равен 4.50, а на ничью в основное время – 4.10.

Котировки на выход в финал Суперкубка букмекеры дают такие: 1.43 на "Реал" и 2.95 на "Валенсию". Таким образом, математическая вероятность исхода матча по коэффициентам следующая: шансы "Реала" оценены в 67 процентов, шансы "Валенсии" – в 33 процента.

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Также эксперты прогнозируют большое количество забитых мячей. Так, коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.73, а на "меньше 2,5 голов" – 2.18. Т.е. с вероятностью в 56 процентов в сегодняшнем матче будет забито три или более мяча.

Вероятные авторы голов в составе "Валенсии":

Максимилиано Гомес – 3.25 (коэффициент на "забьет гол")

Кевин Гамейро – 3.55

Даниэль Парехо – 5.50

Вероятные авторы голов в составе "Реала":

Лука Йович – 2.50

Родриго Силва – 3.50

Винисиус Жуниор – 3.75

"ВАЛЕНСИЯ" – "РЕАЛ": АНАЛИЗ СОСТАВОВ. Мадридский клуб занимает четвертое место в мире по стоимость состава. Все футболисты испанского гранда оцениваются в 1.07 миллиарда евро. "Валенсия" по этому показателю идет на 17-м месте в мире (509 миллионов евро).

Самый дорогой футболист в заявке "Реала" – 29-летний бельгийский вингер Эден Азар. Но он травмирован и не сыграет в Суперкубке Испании.

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Эден Азар / Фото: Reuters

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Самого дорогой в составе "Валенсии" нет, лидерство там сразу у трех футболистов – они оцениваются в 50 миллионов евро. Это 28-летний форвард Родриго (травмирован), 24-летний защитник Хосе Луис Гайя и 23-летний полузащитник Карлос Солер.

Отметим, что обе команда продолжают борьбу в главном еврокубковом турнире. По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов "Валенсия" весеннюю стадию еврокубков начнет противостоянием с "Аталантой" Руслана Малиновского, а "Реал" сыграет с "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Смотрите видео голов матча, в котором "Валенсия" сыграла в результативную ничью с "Челси":

Смотрите обзор матча последнего тура Лиги чемпионов, в котором "Реал" на выезде разгромил бельгийский "Брюгге":

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