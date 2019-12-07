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Валлийский бунтарь: Бэйл отказался повиноваться правилам и расставил свои приоритеты

7 декабря, 16:57

Валлийский игрок вновь проявил неуважение к команде

Гарет Бэйл

Гарет Бэйл / Фото: Real Madrid

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл в очередной раз уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча.

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В 19-м туре чемпионата Испании мадридская команда обыграла "Эспаньол" со счетом 2:0 на "Сантьяго Бернабеу" и возглавила турнирную таблицу. 30-летний хавбек, пропускавший игру из-за травмы, покинул стадион на 80-й минуте – сразу после гола Карима Бензема.

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Согласно клубным правилам, игрокам запрещается покидать стадион до 80-й минуты матча.

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Ранее в этом сезоне валлиец уже уходил с матча "Реала" до финального свистка. 31 октября он уехал со стадиона на 82-й минуте матча с "Леганесом". Бэйл не был оштрафован, а главный тренер Зинедин Зидан тогда сказал, что не увидел в этом поступке ничего неуважительного.

Как мы писали ранее, Бейл требует продать его в Китай. Гарет уведомил мадридский клуб, что больше не желает выступать за него и хочет перебраться в одну из китайских команд, где ему готовы предложить крайне выгодные с финансовой точки зрения условия контракта.

Смотрите, как забивает Бейл

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чемпионат Испании Реал Мадрид Гарет Бейл

Источник: AS.com

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