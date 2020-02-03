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Ван Дейк в пролете: названа связка лучших защитников мирового футбола

3 февраля, 15:48

Самым беспроигрышным дуэтом центрбеков в этом сезоне является мадридский тандем Варан - Рамос

Варан и Рамос

Варан и Рамос / Фото: Getty Images

Связка центральных защитников мадридского "Реала" Рафаэль Варан – Серхио Рамос названа лучшим дуэтом центрбеков мирового футбола в нынешнем сезоне. Как сообщает испанское издание Marca, "сливочные" не проиграли ни одного матча сезона из 23-х, имея на поле этот тандем.

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Следом за Вараном и Рамосом идет связка защитников "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и Джо Гомес (серия из 20 игр без поражений), а третью строчку занимают центрбеки "ПСЖ" Тиаго Силва и Преснель Кимпембе (17 матчей).

Добавим, что "Реал" дважды проиграл в этом сезоне, когда в составе не было кого-то из пары Варан – Рамос. Это произошло в матче группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" (0:3), когда на поле не вышел Варан. А также в игре Ла Лиги против "Мальорки" (0:1), когда на газоне было уже Рамоса. В обеих этих играх в составе "Реала" появлялся Эдер Милитао.

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Напомним, на выходных "Реал" обыграл "Атлетико" в мадридском дерби и сохранил отрыв в три очка от "Барселоны" в чемпионате Испании.

Они и в атаке хороши: смотрите, как забивают Рамос и Варан!

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чемпионат Испании Реал Мадрид Серхио Рамос Рафаэль Варан

Источник: ua.tribuna.com

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