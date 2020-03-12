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"VAR и игру без зрителей мы воспринимаем нормально", – Михайличенко после победы над "Александрией"

12 марта, 11:33

Вадим Авдасев

Главный тренер "Динамо" поделился впечатлениями от четвертьфинального поединка Кубка Украины

В среду вечером состоялось три матча 1/4 финала Кубка Украины. Как мы сообщали, "Динамо" обыграло "Александрию" в четвертьфинале Кубка благодаря голу Виктора Цыганкова. Также в полуфинал вышли "Мариуполь" и "Минай".

После эмоционального поединка на НСК "Олимпийский" главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поделился своими мыслями:

"У меня не было досады, что гол Русина отменили... Конечно, я расстроился, потому что, даже находясь на тренерской скамейке, ты видишь весь момент и предполагаешь, может быть положение "вне игры" или нет. Но VAR есть VAR, с ним нужно считаться. А то, что ребята, несмотря на это, продолжали играть в свой футбол, доминировать вдесятером и создавать моменты, это дорогого стоит. Характер и мастерство в обороне и атаке, и физическая готовность – они были на должном уровне."Динамо", наверное, не привыкать играть без зрителей. Поэтому и VAR, и игру без зрителей мы воспринимаем абсолютно нормально".

Также наставник охарактеризовал действия Цыганкова:

"Виктор пропустил сборы и физически находится не в том состоянии, которое позволит ему играть в каждом матче от начала до конца. Чтобы дать ему хорошо подготовиться и реализовать себя, мы сделали такой выбор. Мы разговариваем с игроками и знаем, как они себя чувствуют и насколько готовы сыграть. Поэтому очень важно, когда Цыганков выходит и дает другой импульс игре команды".

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