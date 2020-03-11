Палочка-выручалочка Михайличенко Цыганков вывел "Динамо" в полуфинал Кубка Украины

Киевляне с начала второго тайма играли в меньшинстве

Киевское "Динамо" обыграло "Александрию" в четвертьфинальном матче Кубка Украины. Первый тайм оказался небогатым на опасные моменты, поэтому в перерыве главный тренер "Динамо" снял Франа Соля и выпустил вместо него Назария Русина. Молодой украинец оправдал свой выход на поле, когда за 10 минут до конца встречи отправил мяч в сетку ударом с линии штрафной. Мы проводили онлайн матча "Динамо" – "Александрия".

Тем не менее, главный арбитр встречи Виталий Романов воспользовался Системой видеопомощи арбитрам (VAR) и отменил гол из-за офсайда – якобы находившийся в положении вне игры Вербич закрывал обзор вратарю во время удара Русина.

На тот момент киевляне играли в меньшинстве – еще в начале второго тайма второй горчичник отхватил Мохамед Кадири и отправился досматривать игру в раздевалку.

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Выявить победителя в основное время игры команды не смогли, поэтому матч продолжился еще на полчаса. А там уже героем стал другой футболист, вышедший на замену, Виктор Цыганков. Лидер киевлян откликнулся на пас от Кендзеры с фланга и в одно касанием переправил мяч в сетку. В этот раз оснований для отмены взятия ворот не было.

"Динамо" – "Александрия" – 1:0

Гол: Цыганков (106)

Удаление: Кадири (55)

Напомним, что сегодня ранее определились уже два полуфиналиста – в битве представителей Первой лиги удачливее оказался "Минай", обыгравший в серии пенальти "Ингулец". Решающий пенальти не забил экс-вратарь "Шахтера" и сборной Украины Богдан Шуст.

А во втором матче "Мариуполь" в меньшинстве одержал волевую победу над командой Второй лиги "Альянсом" из из пгт. Липовая Долина Сумской области. Последний полуфиналист определится в завтрашнем матче "Десна" – "Ворскла".

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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