VAR могут ввести в Лиге чемпионов с четвертьфиналов

УЕФА рассматривает введение системы видеоповторов (VAR) уже в нынешнем еврокубковом сезоне, сообщает The Times. По информации издания, существует вероятность, что видеоповторы появятся уже начиная с матчей четвертьфинала Лиги чемпионов. Таким образом руководство организации рассчитывает избежать серьезных судейских ошибок на финальных стадиях турнира. В начале сентября состоится встреча Европейской ассоциации клубов, на которой пройдет обсуждение данного решения. Отмечается, что введение VAR в Лиге чемпионов приведет к исчезновению помощников рефери на лицевой линии.

Следующим шагом УЕФА по внедрению системы видеоповторов может стать ее использование на чемпионате Европы-2020, однако эта идея находится в стадии разработки.

Напомним, что в эти дни проходят матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. На этой стадии выступает представитель Украины – киевское "Динамо". Сегодня в Амстердаме подопечные Хацкевича проведут матч с "Аяксом". Начало встречи в 22:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Аякс" – "Динамо".