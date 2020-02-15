VAR спас "Лестер" от поражения в Вулверхэмптоне, но "лисы" не смогли обойти "Манчестер Сити"

В единственном матче пятницы в Премьер-лиге команды обошлись без голов

Гол "Вулверхэмптона" отменили / Фото: Reuters

Нынешний тур чемпионата Англии получился растянутым аж на десять дней. Вчера вечером сыграли всего один матч: "Вулверхэмптон", который занимал девятое место, принимал соперника из топ-3 – "Лестер". Читайте прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии.

Игра получилась примерно равной: гости больше владели мячом, хозяева чаще били по воротам. Последнюю четверть часа "лисы" играли в меньшинстве – после второй желтой карточки и удаления Хамзы Чудхури. Несмотря на все усилия, соперникам так и не удалось открыть счет – 0:0. Хотя однажды мяч влетел в ворота "Лестера". В концовке первого тайма Вилли Боли головой отправил мяч в цель после розыгрыша углового. Однако судьи после совещания и видеопросмотров отменили его из-за положения "вне игры". Смотрите обзор матча "Вулверхэмптон" – "Лестер".

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Таким образом, "Лестер" остался на третьем месте с отставанием от "МанСити" в одно очко, хотя мог обойти конкурента в борьбе за "серебро". "Вулверхэмтону" же даже одного очка хватило, чтобы подняться сразу на две строчки – на седьмую позицию.

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