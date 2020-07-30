VAR в Первой лиге: в матче "Оболонь-Бровар" – "Ингулец" два удаления, пенальти, отмена гола

Киевская команда практически выбыла из борьбы за выход в элитный дивизион

Драматическим получился сегодняшний матч 27-го тура Первой лиги, в котором в Киеве встречались претенденты на повышение в классе. Причем на встрече "Оболонь-Бровар" – "Ингулец" работала система VAR, а поединок судил опытный Виталий Романов из Днепра. Кстати, на днях вынесли вердикт судье, принесшему скандальную победу "Ингульцу".

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Активно VAR вмешалась, когда на 33-й минуте вторая желтая карточка привела к удалению у гостей Ники Ситчинавы. На последней минуте тайма Александр Батальский вывел "Оболонь" вперед – 1:0. Однако после перерыва "Ингулец" даже в меньшинстве пытался сравнять счет. На 72-й минуте с помощью VAR отменили гол гостевой команды, зато на 87-й назначили спасительный 11-метровый в ворота киевлян. При этом красную карточку увидел Василий Билый из "Оболони". Игорь Загальский с "точки" установил окончательный счет – 1:1. Смотрите обзор увлекательного матча.

После 27-го тура киевляне остались на седьмом месте с отставанием от третьего в семь очков. До финиша сезона осталось провести три полных тура. "Ингулец" идет вторым, на два очка отставая от "Миная" и на очко опережая "Агробизнес".

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Смотрите, как "Ингулец" играл с "Шахтером" в финале Кубка Украины год назад:

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