Вынесли вердикт судье, принесшему скандальную победу лидеру Первой лиги

Появилась информация о вердикте по делу судьи матча 24-го тура Первой лиги "Ингулец" – "Прикарпатье". Напомним, тогда хозяева выиграли в большинстве благодаря сомнительному пенальти в добавленное время. Также арбитр на 54-й минуте ошибочка удалил футболиста из Ивано-Франковска. Позже судья признался в роковой ошибке в пользу лидера Первой лиги.

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Стало известно, что рефери Иван Бондарь, допустивший грубые ошибки в той игре, продолжит карьеру профессионального судьи. Хотя сначала после матча "Ингулец" – "Прикарпатье" назначили расследование за низкий уровень судейства. Комитет арбитров УАФ провел анализ работы рефери и не обнаружил коррупционной составляющей в его действиях.

Впрочем, штрафных санкций и жесткого предупреждения Бондарь не избежит, но все же вновь сможет работать на матчах ПФЛ и УПЛ, поскольку является одним из самых опытных арбитров, пишет meta-ratings.com.ua. Сообщается, что председатель комитета арбитров Лучано Луче написал Бондарю письмо, в котором указал на ошибки и сообщил о возможных санкциях к этому судье вплоть до пожизненной дисквалификации.

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Вспомним, как "Ингулец" играл в финале Кубка Украины против "Шахтера":

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