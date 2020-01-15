Вечеринка без жен: игроки "МанСити" оторвались с 22 моделями из Милана

Девушки остановились в эксклюзивном отеле за 150 фунтов за ночь

Марта Теяда - одна из приглашенных моделей / Фото: Daily Mail / Sport

После разгрома "Астон Виллы" со счетом 6:1 игроки "Манчестер Сити" организовали вечеринку, на которой присутствовали 22 модели из Италии, сообщает британский таблоид The Sun.

Согласно информации источника, после матча 22-го тура чемпионата Англии с "Астон Виллой", который состоялся 12 января, футболисты "горожан" устроили вечеринку. Специально под нее из Милана пригласили 22 модели, которые остановились в эксклюзивном курортном спа-центре Mere Golf за 150 фунтов за ночь. Позже на автобусе они отправились на вечеринку, на которой не присутствовали жены футболистов.

"МанСити" борется за второе место в АПЛ / Фото: Reuters

Читайте также: Тренер Зинченко разбил четыре машины: названа сумма "убитых" авто Гвардиолы

Реклама

Согласно предварительной информации, главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола дал разрешение на организацию мероприятия – якобы это была отложенная рождественская вечеринка для игроков. Однако остается неизвестным, был ли каталонский наставник в курсе, что на празднике будут присутствовать модели.

Вот фотографии моделей, которые, по сообщениям британских СМИ, были на вечеринке:



Амира Паула

Марта Теяда

Также на вечеринке присутствовала фотомодель и итальянская телеведущая Кьяра Джуффрида

Смотрите также обзор матча "Динамо" Загреб — "Манчестер Сити" – 1:4

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама