Великобритания и Ирландия подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года

Англия и Ирландия вместе подадут заявку на ЧМ-2030

За 11 лет до проведения чемпионата мира по футболу 2030 года некоторые страны уже заявляют о своем желании провести форум лучших национальных сборных. Сегодня стало известно о том, что совместную заявку готовят Великобритания и Ирландия. Об этом сообщило британское издание The Times. К слову, смотрите полное расписание финальной части Евро-2020: все матчи, даты и города. Англия и Уэльс точно там сыграют, а Ирландия, Северная Ирландия и Шотландия еще поборются за это право в стыковых матчах Лиги наций.

Футбольные ассоциации Великобритании и Ирландии подготовят заявку к 2022 году. Руководители федераций договорились о совместном выдвижении в субботу на жеребьевке чемпионата Европы-2020. А в ближайшее время они надеются получить поддержку на государственном уровне. Финальный поединок стороны уже решили провести на знаменитом лондонском стадионе "Уэмбли".

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Напомним, чемпионат мира в 2022 году пройдет в Катаре, а в 2026 – сразу в трех странах: США, Канаде, Мексике.

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