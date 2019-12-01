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Вернидуб выиграл всего один матч с "Шахтером" и тут же отправился в отпуск

1 декабря, 18:50

Экс-тренер "Зари" в Беларуси добыл дебютную победу у руля "горняков" из Солигорска. На этом сезон закончился

Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб / Фото: Шахтер Солигорск

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Солигорский "Шахтер" одержал первую победу под руководством экс-тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба. Белорусские "горняки" обыграли дома "Городею" – 1:0. Победу команде Вернидуба принес гол форварда албанской сборной Аздрена Лулаку на 9-й минуте. Напомним, чемпионом Беларуси стало "Динамо" Артема Милевского.

Обзор первой победы Вернидуба с "Шахтером"

Отметим, что свою первую победу при Юрии Вернидубе солигорский "Шахтер" добыл в заключительном туре чемпионата Беларуси-2019, в котором досрочно стал бронзовым призером.

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"Какая-то расслабленность в действиях игроков была, как ты не настраивай: когда никаких уже нет задач, зная, что ты уже на третьем месте, зная, что уже последняя игра и завтра в отпуск... Тем не менее, благодарен всем ребятам за проделанную работу, – отметил после победы над "Городеей" Юрий Вернидуб. – За этот период успел познакомиться с командой, изучил игроков. Есть группа ребят, которые покидают нас, будем работать над усилением. Плюс не надо забывать, что есть достаточно неплохая академия. Молодых ребят тоже будем привлекать на сборы, сейчас немного отдохнем, а уже с 9 января приступим к работе и начнем серьезно готовиться к следующему чемпионату"

"Понятно, что игру будем немного перестраивать, – говорит Юрий Вернидуб. – Постараемся играть поинтересней, в более атакующий футбол, который будет нравиться болельщикам. Если будет нравиться болельщикам, то будет плюс как мне, так и команде. По крайней мере, постараемся это сделать. А как будет, не хочу загадывать. Я не бог, не могу предвидеть это. Мы со своей стороны сделаем все"

Итоговая таблица чемпионата Беларуси

МКлубИВНПМячиОчки
1ДИНАМО-БРЕСТ30236170-2275
2БАТЭ30224461-2170
3ШАХТЕР30205559-2165
4ДИНАМО-МИНСК301551043-3950
5ИСЛОЧЬ30138942-3647
6ТОРПЕДО-БЕЛАЗ301361141-3645
7ГОРОДЕЯ301281031-2944
8СЛАВИЯ301071335-4037
9МИНСК30991236-4436
10НЕМАН301061428-3736
11СЛУЦК30971429-4634
12ЭНЕРГЕТИК-БГУ30891352-6633
13ВИТЕБСК30871524-3931
14ДНЯПРО30861632-4230
15ГОМЕЛЬ30781544-5029
16ТОРПЕДО-МИНСК3013264-636

Смотрите эмоции Милевского и фанатов после выигрыша брестским "Динамо" чемпионата Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции Артема Видео: Twitter

Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции фанатов Видео: Twitter

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Юрий Вернидуб чемпионат Беларуси Шахтер Солигорск

Источник: Сегодня|Спорт

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