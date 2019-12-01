Вернидуб выиграл всего один матч с "Шахтером" и тут же отправился в отпуск

Юрий Вернидуб / Фото: Шахтер Солигорск

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Солигорский "Шахтер" одержал первую победу под руководством экс-тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба. Белорусские "горняки" обыграли дома "Городею" – 1:0. Победу команде Вернидуба принес гол форварда албанской сборной Аздрена Лулаку на 9-й минуте. Напомним, чемпионом Беларуси стало "Динамо" Артема Милевского.

Обзор первой победы Вернидуба с "Шахтером"

Отметим, что свою первую победу при Юрии Вернидубе солигорский "Шахтер" добыл в заключительном туре чемпионата Беларуси-2019, в котором досрочно стал бронзовым призером.

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"Какая-то расслабленность в действиях игроков была, как ты не настраивай: когда никаких уже нет задач, зная, что ты уже на третьем месте, зная, что уже последняя игра и завтра в отпуск... Тем не менее, благодарен всем ребятам за проделанную работу, – отметил после победы над "Городеей" Юрий Вернидуб. – За этот период успел познакомиться с командой, изучил игроков. Есть группа ребят, которые покидают нас, будем работать над усилением. Плюс не надо забывать, что есть достаточно неплохая академия. Молодых ребят тоже будем привлекать на сборы, сейчас немного отдохнем, а уже с 9 января приступим к работе и начнем серьезно готовиться к следующему чемпионату"

"Понятно, что игру будем немного перестраивать, – говорит Юрий Вернидуб. – Постараемся играть поинтересней, в более атакующий футбол, который будет нравиться болельщикам. Если будет нравиться болельщикам, то будет плюс как мне, так и команде. По крайней мере, постараемся это сделать. А как будет, не хочу загадывать. Я не бог, не могу предвидеть это. Мы со своей стороны сделаем все"

Итоговая таблица чемпионата Беларуси

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ДИНАМО-БРЕСТ 30 23 6 1 70-22 75 2 БАТЭ 30 22 4 4 61-21 70 3 ШАХТЕР 30 20 5 5 59-21 65 4 ДИНАМО-МИНСК 30 15 5 10 43-39 50 5 ИСЛОЧЬ 30 13 8 9 42-36 47 6 ТОРПЕДО-БЕЛАЗ 30 13 6 11 41-36 45 7 ГОРОДЕЯ 30 12 8 10 31-29 44 8 СЛАВИЯ 30 10 7 13 35-40 37 9 МИНСК 30 9 9 12 36-44 36 10 НЕМАН 30 10 6 14 28-37 36 11 СЛУЦК 30 9 7 14 29-46 34 12 ЭНЕРГЕТИК-БГУ 30 8 9 13 52-66 33 13 ВИТЕБСК 30 8 7 15 24-39 31 14 ДНЯПРО 30 8 6 16 32-42 30 15 ГОМЕЛЬ 30 7 8 15 44-50 29 16 ТОРПЕДО-МИНСК 30 1 3 26 4-63 6

Смотрите эмоции Милевского и фанатов после выигрыша брестским "Динамо" чемпионата Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции Артема Видео: Twitter

Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции фанатов Видео: Twitter

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