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Ноги в крови, девушка на шее и слезы на глазах: все эмоции Милевского после выигрыша "золота" Беларуси

24 ноября, 20:31

Таким растроганным Артема мы еще не видели. Став чемпионом Беларуси, он расплакался, как малое дитя

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

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После того как брестское "Динамо" впервые в истории стало чемпионом Беларуси, 34-летний лидер команды Артем Милевский не скрывал своих эмоций. Еще бы! Это ведь дебютное "золото" уроженца Минска, выступавшего ранее за сборную Украины, на его исторической родине.

После минимальной победы над "Витебском", которая досрочно принесла брестскому "Динамо" чемпионство Беларуси, Артем Милевский расплакался прямо на поле – просто как ребенок. Милевского заключила в объятия его девушка – красотка-модель Валерия. А когда Артем покидал газон, его подняли на руки болельщики и принялись подбрасывать в воздух. Такого в карьере Мили, похоже, еще не было!

Эмоции Милевского и фанатов "Динамо" (Брест)

Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции Артема Видео: Twitter
Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции Артема Видео: Twitter
Милевский – чемпион Беларуси. Эмоции фанатов Видео: Twitter

"Для меня это исключительное чемпионство! – заявил в эфире канала "Беларусь 5" Артем Милевский. – Я безумно рад, что именно на закате своей интересной карьеры… я стал чемпионом именно там, где я родился! И я сейчас счастлив за нашего президента Александра Зайцева. Без него ничего бы этого не было! Смотрите, как люди довольны и счастливы! Спасибо ему большое, он больше всех заслужил!"

При этом Милевский выставил в Instagram фото с чемпионским кубком. Самая интересная деталь в этом кадре – левая нога Артема, на которой видны следы порезов от бутс соперников и еще не засохшая кровь, сочащаяся из ран.

Смотрите сюжет о том, как Милевский пропил свой успех, выступая в Украине:

Отметим, что с 2020 года цвета нового чемпиона Беларуси будет защищать Евгений Хачериди. Соглашение брестского "Динамо" с украинским центральным защитником рассчитано до конца 2021 года.

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Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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