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Верность до гроба: фанат лондонского клуба посетил более 1000 матчей и умер от коронавируса

26 марта, 21:08

Вадим Авдасев

Сэб Льюис был поклонником "Чарльтона" и за 22 года не пропустил ни одной игры

Пандемия коронавируса в мире продолжается, страдают от нее и люди спорта. Сегодня стало известно о смерти знаменитого в Англии футбольного фаната Сэба Льюиса. 38-летний поклонник лондонского клуба "Чарльтон Атлетик" умер от коронавируса. Читайте также – коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления.

Уникальность Сэба в том, что он начал посещать матчи "Чарльтона" в 1998 году и с тех пор не пропустил ни одной игры своих любимцев. Причем как домашней, так и выездной! За почти 22 года Льюис посетил 1076 матчей своей лондонской команды подряд!

Сейчас "Чарльтон" выступает во втором по рангу английском дивизионе – Чемпионшипе. Занимает там лишь 22-е место среди 24 команд и находится в зоне вылета. Кстати, сезон 2018/19 клуб провел в Лиге 1 – третьем дивизионе. Лучшим результатом "красно-белых" в ХХІ веке стало седьмое место в Премьер-лиге в 2004 году.

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