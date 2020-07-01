"Вест Хэм" Ярмоленко попытается отобрать очки у "Челси": во сколько матч и где смотреть

Список трансляций матча чемпионата Англии на ТВ и в интернете

В среду, 1 июля, проходят матчи 32-го тура чемпионата Англии: в Лондоне на Олимпийском стадионе "Вест Хэм" в городском дерби примет "Челси". Матч начнется в 22:15 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

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"Челси" продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов и даже претендует на бронзовые медали. Они всего на один балл отстают от идущего третьим "Лестера". Но в то же время всего на два балла позади них расположился "Манчестер Юнайтед", набравший сумасшедший ход. Вчера "МЮ" разгромил Брайтон" 3:0.

У "Вест Хэма" задачи иного плана – команда Дэвида Мойеса борется за сохранение прописки в Премьер-лиге и пока получается не очень удачно. "Молотобойцы" проиграли оба матча после возобновления сезона, а в целом не могут выиграть уже трижды подряд.

Отметим, что в первом круге "Вест Хэм" обыграл "Челси" в гостях. Тогда единственный гол в матче забил Арон Крессуэлл.

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Украинский легионер "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко полностью восстановился от травмы, которую получил еще в декабре, но Мойес не сильно доверяет нашему футболисту. После карантина Ярмоленко отыграл всего 10 минут, а предыдущий матч против "Тоттенхэма" просидел на лавке запасных.

Букмекеры о матче "Вест Хэм" – "Челси":

Букмекеры считают "Челси" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Фрэнка Лэмпарда – 1.45, на ничью 4.80, на победу "Вест Хэма" – 7.20. Больше всего шансов отличиться, по мнению экспертов, имеет Оливье Жиру (2.60). Ставки на вероятный гол украинца даже не принимаются.

Где смотреть матч "Вест Хэм" – "Челси":

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В прямой трансляции поединок "Вест Хэм" – "Челси" покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен на сайте Oll.tv (в подписке).

Смотрите, как "Челси" играл в Лиге чемпионов:

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