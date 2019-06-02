Ветерану "Ливерпуля" пришлось ночевать с бездомными, чтобы попасть на финал Лиги чемпионов

Джон Барнс с приключениями добирался на финальный поединок в Мадрид

Барнс увидел победу "Ливерпуля" собственными глазами. Фото: AFP

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джон Барнс рассказал о том, как добирался до Мадрида, где мерсисайдцы играли с "Тоттенхэмом" в финале Лиги чемпионов.

55-летний британец преодолел путь от Санторини до Мадрида. Прямой авиарейс в столицу Испании отменили. Барнсу пришлось сперва лететь до Афин, откуда он отправился в Испанию.

"В два часа ночи я был в Барселоне, мне нужно было дождаться пяти часов утра – тогда уезжал поезд до Мадрида. Пришлось дожидаться открытия вокзала вместе с целой кучей бродяг, – рассказал Барнс. – Я ночевал несколько часов на полу в окружении бездомных. Вот насколько мне важно поддержать свой клуб".

Барнс выступал за мерсисайдцев с 1987-го по 1997 год. На его счету 317 матчей и 84 гола за "Ливерпуль".

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" прошел на стадионе "Вандо Метрополитано" в Мадриде. Мы вели онлайн финала ЛЧ-2019 "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" с видеоповторами голов и фото самых ярких моментов. Мерсисайдцы выиграли – 2:0 и шестой раз в истории выиграли трофей.

Также сообщалось, что в истории с полуголой американкой, выбежавшей на поле в финале ЛЧ, обнаружился российский след. Эротическое выбегание Кинси Волански в матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" добавило ей полтора миллионов подписчиков.

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