Чудовищная ошибка арбитра в матче "МанСити" – "Шахтер": появилось видео

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и донецким "Шахтером" еще до перерыва ознаменовался грандиозным скандалом. Его виновником стал главный арбитр встречи Виктор Кашшаи из Венгрии, хорошо знакомый украинским болельщикам по Евро-2012. На нашем сайте идет онлайн "Манчестер Сити" – "Шахтер".

На 24-й минуте Кашшаи назначил пенальти в ворота "горняков" за несуществующее нарушение правил. Рахим Стерлинг вышел на свидание с Андреем Пятовым и готовился пробить по воротам, но в последний момент зацепился носком бутсы об газон и рухнул на землю. Арбитр посчитал, что игрока "МанСити" зацепил бегущий сзади Виктор Матвиенко и зафиксировал фол. Его не смутило, что Матвиенко находился в метре от Стерлинга и уже остановился. Англичанин, к слову, мастерски "дорисовал" пенальти. Удар с 11-метровой отметки реализовал Габриэл Жезус.

На тот момент "Шахтер" уже проигрывал со счетом 0:1 – счет в матче на – 13-й минуте открыл Давид Сильва.

На Евро-2012 Виктор Кашшаи был главным арбитром матча Украина – Англия. Он не засчитал чистый гол украинского форварда Марко Девича, не увидев, что мяч пересек линию ворот. Украинцы проиграли англичанам и не смогли выйти в плей-офф турнира. Накануне сегодняшнего матча Андрей Пятов вспомнил ту историю.

Напомним, что смотреть матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" в прямом эфире можно на канале "Футбол 2". Также на протяжении недели будет несколько повторов поединка.

Параллельно с матчем "Манчестер Сити" – "Шахтер" в среду в Лиге чемпионов проходит поединок чемпионов Италии и команды Жозе Моуринью. Онлайн матча "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" с видео-повторами голов идет на нашем сайте.