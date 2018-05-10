Видео из раздевалки "Шахтера" после победы в Кубке Украины

Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в финале Кубка Украины со счетом 2:0. Победу команде Паулу Фонсеки принесли точные удары Факундо Феррейры и Ярослава Ракицкого во втором тайме. Смотрите обзор матча "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. Видео голов финала Кубка Украины в Днепре.

После этой победы "Шахтер" установил новый рекорд Кубка Украины – теперь на счету "горняков" 12 завоеванных трофеев, на один больше, чем у "Динамо". "Горняки" девять раз обыгрывали киевлян в рамках турнира, при этом пять раз – в финалах. Динамовцы побеждали только пять раз, но непременно – в главном матче. На данный момент разница забитых и пропущенных мячей в пользу "Шахтера" – 23:12.

Сразу после игры на поле вынесли трибуну и состоялась церемония награждения. Футболисты "Динамо" получили медали финалистов Кубка, "горняки" – медали победителей и сам трофей. Эмоции победителей: награждение "Шахтера" после финала Кубка Украины.

После матча футболисты "Шахтера" продолжили праздновать в раздевалке, где заводилой выступил капитан команды Тайсон. Также "горняки" позировали с Кубком, после чего поделились снимками на страницах в своих соцсетях.













