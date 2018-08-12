Видео соперника "Зари" об Украине вызвало недовольство посольства

Соперник луганской "Зари" по третьему отборочному раунду Лиги Европы португальская "Брага" во время пребывания в Запорожье записала видео, чтобы познакомить своих болельщиков с соперником. Напомним, первый матч между "Зарей" и "Брагой" на "Славутич Арене" завершился ничьей 1:1. Ответная встреча пройдет в Португалии 16 августа.

На видео бывший игрок "Браги" Алан Озориу, занимающий нынче пост в структуре клуба, рассказывает о "Заре" и политической ситуации в Украине. Однако такая подача информации вызвала негодование в посольстве Украины в Португалии.

Как оказалось, в этом видео игрок рассказывал своим соотечественникам о том, что в Украине идет не российско-украинская, а "гражданская война". Кроме того, в титрах клипа указывалось, что Украина состоит из 24 "провинций". Таким образом неучтенными оказались Автономная республика Крым и Севастополь, аннексированные Россией в 2014 году.

"Помимо "24 провинций", как говорит Алан Озориу в своем видео, Республика Крым и город Севастополь также являются неотъемлемой частью территории Украины. Что касается "гражданской войны", которая "вынудила клуб "Заря" покинуть дом", как отметил Алан Озориу в упомянутом выше видео, мы хотели бы отметить, что есть много свидетельств о том, что война на востоке Украины является международным конфликтом с полным участием России, либо путем финансирования, либо посредством предоставления технических средства ведения боя", – говорится в обращении посольства к президенту "Браги". – "Война, спровоцированная и возглавляемая Россией против Украины, в течение последних четырех лет привела к более 10 000 жертв… Вышеупомянутое видео вводит в заблуждение португальского зрителя, особенно о статусе Крыма и войне, проводимой Россией против Украины. Поэтому мы просим, чтобы эти факты были исправлены."

Также в четверг "Мариуполь" проиграл "Бордо" в квалификации Лиги Европы. Украинский клуб забил первым (отличился Дмитрий Мишнев), но затем пропустил три мяча. Поединок прошел в Одессе на стадионе "Черноморец", где накануне красили траву в зеленый цвет. Ответный матч пройдет в Бордо 16 августа.