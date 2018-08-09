"Заря" сыграла вничью с португальской "Брагой" в Лиге Европы

Сегодня, 23:29

Команды обменялись голами во втором тайме поединка в Запорожье

&quot;Заря&quot; и &quot;Брага&quot; сыграли вничью - 1:1. Фото twitter.com/SCBragaOficial
"Заря" и "Брага" сыграли вничью - 1:1. Фото twitter.com/SCBragaOficial

"Заря" стартовала в третьем раунде квалификации Лиги Европы. В четверг команда Юрия Вернидуба в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" собрала более пяти тысяч зрителей и сыграла вничью с "Брагой". Поединок завершился со счетом 1:1. Ответный матч пройдет в Португалии 16 августа.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 69-й минуте Рикарду Орта распечатал ворота бразильского вратаря Луиса Фелипе, который впервые сыграл в футболке "Зари". Украинский клуб отыгрался уже через три минуты – отличился Александр Караваев.

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Также в четверг "Мариуполь" проиграл "Бордо" в квалификации Лиги Европы. Украинский клуб забил первым (отличился Дмитрий Мишнев), но затем пропустил три мяча. Поединок прошел в Одессе на стадионе "Черноморец", где накануне красили траву в зеленый цвет. Ответный матч пройдет в Бордо 16 августа.

Напомним, что "Зенит" был сенсационно разгромлен в Минске. Белорусское "Динамо" обыграло российский клуб со счетом 4:0.

Ранее "Уфа" минимально обыграла полупрофессиональный клуб из Люксембурга. Клуб российской Премьер-лиги в Лиге Европы сыграл с "Прогресом".
Лига Европы, Заря Луганск, Брага Португалия, Александр Караваев

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Сегодня|Спорт

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