Видеоповторы для арбитров введут в Лиге чемпионов уже весной

Исполком УЕФА подтвердил, что система видеоассистентов судей (VAR) будет использоваться в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает Football Espana. Ранее стало известно, что исполком УЕФА решил использовать систему VAR в Лиге чемпионов начиная с сезона-2019/20.

В пользу такого решения стал и вопиющий эпизод с назначением пенальти в ворота донецкого "Шахтера" в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:6), который прошел 7 ноября.

Тестирование системы VAR было одобрено в 2016 году. Сейчас она используется во многих европейских топ-чемпионатах: испанской Примере, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций. Система видеопомощи арбитрам использовалась на всех матчах прошедшего летом чемпионата мира по футболу. Первый случай на ЧМ-2018 с отмененным пенальти благодаря VAR случился в поединке группового раунда Бразилия – Коста-Рика (2:0).

А президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что система VAR может появиться в украинском футболе весной: "Выбрали систему, как в Польше. Закупаем технику, чтобы у нас была такая мобильная команда".