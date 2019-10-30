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Видеотрансляция матча Кубка Украины "Александрия" – "Заря"

30 октября, 17:02

Прямая видеотрансляция матча 1/8 финала Кубка Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

В среду, 30 октября, проходят матчи 1/8 финала Кубка Украины: в Александрии одноименный клуб на стадионе "Ника" примет луганскую "Зарю". Матч начнется в 18:00 и будет показан в прямой видеотрансляции онлайн на нашем сайте. Все стадии Кубка Украины проводятся в одни матч, поэтому в случае ничьей победитель будет определяться с дополнительное время или в серии пенальти.

Трансляция появится ближе к началу матча

"Александрия" и "Заря" – главные претенденты на бронзовые медали чемпионата Украины. Обе команды находятся на лидирующих позициях в Премьер-лиге, но прямую путевку в групповой этап Лиги Европы дает только итоговое третье место, а там еще нужно выдержать конкуренцию от "Десны".

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А удачное выступление в Кубке может не только принести первый трофей в истории независимой Украины, но и гарантировать участие в Лиге Европы. Учитывая, что сегодня точно турнир покинет один из фаворитов, ведь жереб свел в 1/8 финала "Динамо" и "Шахтер". Смотреть "Динамо" – "Шахтер" можно на нашем сайте.

Букмекеры считают "Зарю" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Виктора Скрипника в основное время – 1.74, на ничью – 3.60, на победу "Александрии" – 5.00. Коэффициенты на проход команд в следующий раунд: "Александрия" – 3.15, "Заря" – 1.36.

Смотрите, как "Заря" громила "Олимпик":

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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онлайн трансляция Заря Луганск Кубок Украины ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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