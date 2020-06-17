"Викинги" тоже умеют играть в футбол: сумасшедший гол из чемпионата Норвегии

Эвен Остенсен отличился красивым мячом, но это не спасло его команду от поражения

В матче стартового тура чемпионата Норвегии между "Викингом" и "Буде-Глимт" нападающий хозяев поля Эвен Остенсен отличился красивым забитым мячом. После передачи от партнера Остенсен подсек мяч пяткой и перебросил над вратарем. К сожалению, это не помогло его команде зацепиться за очки. После перерыва "Викинг" пропустил трижды и в итоге потерпел поражение со счетом 2:4.

Тем не менее, болельщики по достоинству оценили гол Эвена и уже сравнивают его с акробатическими трюками знаменитого шведа Златана Ибрагимовича.

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Ранее мы писали, что в Южной Корее во время пандемии забит невероятный гол пяткой. Гол-красавец в исполнении форварда команды "Канвон" увидели только телезрители – на стадионе болельщиков не было.

Также сообщалось, что еще до карантина одноклубник Руслана Малиновского забил прямым ударом с центра поля. Словенец Йосип Иличич забросил "парашют" за шиворот вратарю "Торино". Теперь этим мячом будут играть дети героя.

Смотрите обзор суперрезультативного матча в чемпионате Украины "Александрия" – "Десна":

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